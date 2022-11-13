طائرات حربية سعودية ترافق القاذفة الاستراتيجية الأمريكية “بي 52” أثناء عبورها أجواء المملكة

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رافق عدد من طائرات القوات الجوية السعودية، القاذفة الاستراتيجية الأمريكية «بي -52» التابعة للقوات الجوية الأمريكية، أثناء عبورها أجواء المملكة.
وأوضحت وزارة الدفاع أن الطائرات السعودية من نوع «ف-15 إس إي»، و«تايفون»، مبينةً أن الإجراء يأتي في إطار العمل المشترك بين القوتين؛ للمساهمة في جهود تعزيز أمن واستقرار المنطقة.
وتشارك القوات الجوية السعودية والأمريكية في مناورات مشتركة بشكل دوري، منها تمرين العلم الأحمر في مارس 2022، والتمرين السعودي الأمريكي الثنائي المشترك للجاهزية القتالية الاستراتيجية ACE، وغيرها من المناورات.
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Source akhbaar24
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