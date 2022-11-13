أمير نجران يرعى انطلاق فعاليات الملتقى الصحي الرابع

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المناطق_واس

نوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بدعم وعناية القيادة الرشيدة – أيدها الله – لقطاع الصحة في مناطق المملكة كافة، وذلك انطلاقاً من حرصها واهتمامها بتأمين العيش الكريم للمواطن، وتوفير ما يحتاجه من خدمات، لاسيما فيما يتعلق بالرعاية الصحية الشاملة.

جاء ذلك خلال رعاية سموّه اليوم بمركز الفعاليات والمؤتمرات، انطلاق فعاليات الملتقى الصحي الرابع الذي تنظمه صحة نجران، تحت شعار “خدمات صحية لمجتمع أكثر حيوية”.

ودشّن سموّه المعرض المصاحب للفعالية، مطلعاً على ما يحويه من أركان وأقسام صحية تعنى بتحسين جودة الحياة، إلى جانب أركان الجهات المشاركة.

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس قسم جراحة قلب الأطفال بمستشفى كليفلاند كلينك الدكتور هاني نجم، كلمة عبر الاتصال المرئي، أعرب خلالها عن فخره بما وصلت إليه المملكة من خدمات صحية متطورة؛ لتحسين جودة الحياة ومواكبة للتحول الصحي ورؤية 2030، مبيناً أن إقامة مثل هذا الملتقيات تساعد في تبادل الخبرات بما يسهم في جودة الأداء وتقديم الخدمات العلاجية للمرضى.

بعد ذلك ألقى الدكتور محمد بلغيث كلمة المتحدثين في الملتقى، مثنياً خلالها على الملتقى وما يقدمه من فعاليات توعوية وتثقيفية.

ثم شاهد سموّه والحضور عرضاً مرئياً عن إنجازات صحة نجران.

وفي ختام الحفل كرّم سموّه الجهات المشاركة في الملتقى، فيما تسلّم درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.

وأوضحت صحة نجران أن الملتقى يشمل ورش عمل بمجموع 45 ساعة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات، مشيرةً إلى أن الملتقى يهدف إلى نشر ثقافة الوعي الصحي بعوامل خطورة أمراض القلب وتجنبها وطرق معالجتها، والتعريف ببرنامج التحول الصحي ومنجزاته وأهم تحدياته، إضافة إلى استعراض أبرز طرق التعامل مع الأمراض المزمنة، وتعزيز مفهوم الصحة الإلكترونية وتطبيقاتها في تقديم الخدمات الصحية.

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Source almnatiq

