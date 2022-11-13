عام / تجمع القصيم الصحي يُعلن تشغيل مركز صحي عيون الجواء كمركز مناوب للرعاية العاجلة

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بريدة 19 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 13 نوفمبر 2022 م واس
أعلن تجمع القصيم الصحي اليوم تشغيل مركز الرعاية الصحية الأولية في عيون الجواء كمركز صحي مناوب لتقديم الرعاية الصحية العاجلة، من الساعة 3 عصرًا وحتى الساعة 11 مساءً؛ لتمكين الحالات المرضية الطارئة من الوصول للخدمة الطبية بشكل أسرع وتقديم الرعاية الصحية العاجلة لهم دون تأخير تجنباً لحدوث أي مضاعفات.
وتسهم المراكز الصحية المناوبة في المحافظات في تخفيف الضغط على طوارئ المستشفيات العامة، وزيادة عدد المستفيدين من مراكز الرعاية العاجلة، بالإضافة إلى سهولة وسرعة الوصول للخدمات في مراكز الصحة الأولية وجعلها في متناول الجميع؛ إذ أن هذه التحولات في الخدمات الطبية تأتي في إطار حرص التجمع على الاستفادة القصوى من جميع الإمكانيات المتاحة، والاهتمام بتجويد نوعية خدماتها المقدمة للمرضى والارتقاء بمستويات الأداء.
ويأتي تشغيل المراكز الصحية بنظام الرعاية العاجلة المناوبة كأحد مشاريع التطوير في برنامج التحول الصحي الشامل والمتكامل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية متطلباتهم من المراكز الصحية في عموم المحافظات بمنطقة القصيم.
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13:47ت م
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www.spa.gov.sa/2400578
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Source spa.gov
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