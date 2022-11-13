نائب أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير عام الإدارة العامة للمتنزهات الوطنية

︎

.

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام الإدارة العامة للمتنزهات الوطنية في المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر محمد آل مفرح، يرافقه عددٌ من القيادات الإدارية.

واستمع سموّه إلى شرحٍ عن أهداف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي في المنطقة، وبرامج إعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة للحد من آثار التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية.

ونوّه سموّه بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله – للعناية والاهتمام والمحافظة على البيئة تماشياً مع رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تحسين جودة الحياة.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

