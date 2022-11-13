تزامنًا مع كأس العالم.. تعرف على أبرز الأماكن السياحية والتراثية بالأحساء

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ستعد الأحساء لاستقبال السائحين مع قرب انطلاق مونديال كأس العالم، خاصة أنها المنطقة الأقرب لدولة قطر.

وفي الـ 9 من نوفمبر الجاري، كشف محافظ الأحساء، الأمير سعود بن طلال بن بدر، جاهزية المحافظة لاستقبال زوار ومشجعي كأس العام، المقام في قطر في الـ 20 من نوفمبر، فالمحافظة المطلة على دول الخليج العربي، والقريبة جدًا من مكان إقامة الكأس تمتلك مقومات سياحية وتراثية، تجعلها نقطة انطلاق سياحية جاذبة، لجمهور المباريات.

وفي هذا التقرير، نستعرض لك لماذا يجب عليك أن تزور الأحساء خلال جولتك لحضور كأس العالم:

استعدادات لعام كامل

قال محافظ الأحساء الأمير سعود بن بدر، إن الاستعدادات بدأت في المحافظة منذ عام كامل، بتدشين لجنة حكومية مركزية، توفر أكبر خدمات لزوار الأحساء، اعتمادًا على تجربة عام 2021، والتي استقبلت خلالها المحافظة أكثر من 800 ألف زائر، وبتأهيل عدد كبير من الفنادق والنزل الريفية التي يتجاوز عددها في الأحساء 5 آلاف مسكن، وتطوير عدد من المواقع السياحية، والتي يبلغ إجماليها 65 موقعًا تراثيًا مسجلًا في اليونسكو.

واحة الأحساء

تعد واحة الأحساء، الأكبر على مستوى العالم، وتضم عددًا من المواقع التاريخية وعيون المياه العذبة، ومواقع سياحية أثرية، مسجلة في قائمة اليونسكو.

ولا تقتصر الواحة على المواقع التاريخية، فأشجار النخيل تقدر بـ 3 ملايين نخلة، وهذا ما أهّلها لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية في 2020

بحيرة الأصفر

تعد بحيرة الأصفر من الأماكن المميزة بالأحساء، والتي تحيط بها الكثبان والتلال الرملية والأعشاب والشجيرات، وهي أيضًا موضع ارتكاز الطيور المهاجرة، والسلاحف البحرية والحيوانات البرمائية والأعشاب والطحالب.

جبل القارة

يعد جبل القارة أكثر الأماكن مناسبة لهواة التسلق وحب المغامرات، فهو يطل على واحة الأحساء، ويمكن للزائرين الاستمتاع بزيارة كهوفه العميقة، وهو الوجهة السياحية الأكثر زيارة على مدار السنة، إضافة إلى كونه مكاناً مثالياً لمراقبة الطيور خلال موسم الهجرة.

عيون مائية

تتميز المحافظة بالعيون المائية، كعين الحارة وعين أم سبعة، وتعد عين الحارة موقعًا علاجيًا مميزًا لمرضى آلام المفاصل والروماتيزم، أما عين أم سبعة فهي مكان مميز للسياحة الترفيهية والعلاجية، كونها إحدى العيون الكبريتية.

قصر المجصة

وتضم المحافظة أيضًا قصر المجصة، الذي ارتبط اسمه بالملك المؤسس عبد العزيز، وتراثه المعماري المميز الذي يظهر جليًا في بقاياه الموجودة حتى يومنا هذا.

جبل الشعبة

ومن الأماكن المميزة في المحافظة، جبل الشعبة، الذي يمكنك التجول فيه والاستمتاع بتناول الطعام والشراب على قمته، والوصول إليها عبر التليفريك.

المدرسة الأميرية

هي من أعرق معالم الأحساء السياحية وأقدمها حيث يرجع تاريخها لستينيات القرن 14، ببوابتها ذات الطابقين وشرفاتها ذات التصميم المعماري، والتي شيدت في مدينة الهفوف، وتعرف أيضًا بمدرسة الهفوف الأولى، وتتكون من جناحين يضمان عددًا من الغرف الكبيرة، وفناءً كبيرًا .

قصر إبراهيم التاريخي

يعد قصر إبراهيم التاريخي بالأحساء من أشهر القصور التاريخية بالسعودية والمنطقة، ويتكون القصر من طرازين معماريين هما: الطراز الديني من خلال الأقواس شبه المستديرة والقباب الإسلامية البارزة في القصر ومحراب المسجد، والطراز العسكري الذي يتمثل في الأبراج الضخمة التي تحيط بالقصر بالإضافة إلى ثكنات الجنود السكنية التي تمثل شرق القصر وإسطبلات الخيول.

مسجد جواثا التاريخي

يتمتع مسجد جواثا التاريخي الواقع بالهفوف بمكانة كبيرة عند المسلمين عموماً، وأهل الأحساء خصوصاً، لكونه ثاني مسجد في الإسلام صُليت فيه صلاة الجمعة بعد مسجد الجمعة.

ولا تزال قواعده منذ تلك الحقبة من الزمن قائمة إلى وقتنا الحاضر، مع تآكل بعضها عبر الأحداث التي تعاقبت على شبه الجزيرة العربية.

أسواق عتيقة

تتميز المحافظة، بعدة أسواق عتيقة شعبية وتاريخية، كسوق القيصيرية في حي الرفعة بمدينة الهفوف، والذي يتميز بمعروضاته للصناعات التقليدية والنحاس وصناعة الجلود والأحذية، والعطور، وأيضًا سوق سويق، السوق التاريخي الشهير، وسوق عمارة السبيعي، السوق التاريخي المعروف بمشغولاته اليدوية إضافة إلى سوق النساء الشعبي، والذي يميزه أن بائعيه من النساء، والذي يحاكي طرازه المعماري تراث المدينة، ويتميز بالمنتجات المحلية والمستلزمات النسائية والحلي والمجوهرات.

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Source akhbaar24

