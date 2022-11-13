عروس الهرم.. سر انتحار مصرية بعد زفافها بـ 4 أيام

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شهدت منطقة الهرم في محافظة الجيزة المصرية، واقعة مأساوية، حيث أقدمت عروس على الانتحار بعد 4 أيام من زفافها.
(هدى – 21 عاما) عثر على جثتها أسفل عقار تسكن فيه، بعدما قفزت من الدور الرابع، بسبب أزمة نفسية، وفقا لوسائل إعلام محلية مصرية.
وكشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، ملابسات انتحار العروس، حيث تبين أن أسرة الفتاة عنفتها بسبب مشكلة في العلاقة الحميمة مع زوجها.
تعنيف الأسرة أصابها بحالة نفسية سيئة فأقدمت على التخلص من حياتها بتلك الطريقة البشعة.
جرى إيداع الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة المصرية وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة بالواقعة.
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Source almnatiq
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