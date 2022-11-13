منتدى الرياض الاقتصادي ينطلق غداً وربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية عنوانه الأبرز

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تنطلق فعاليات الدورة العاشرة لمنتدى الرياض الاقتصادي، غداً (الإثنين)، حيث يتناول عدة موضوعات أبرزها ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ونيابةً عن الملك سلمان، يفتتح أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر فعاليات المنتدى، بمشاركة جمع من المسؤولين الحكوميين، والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال.

وسيناقش المنتدى -الذي يستمر ثلاثة أيام- جملة من القضايا الاقتصادية والتنموية الإستراتيجية، التي ستعمل على وضع علامات جديدة على طريق تعزيز أسس الاقتصاد الوطني وإعادة هيكلته في مواجهة التحديات.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، أن المنتدى نجح في تقديم توصيات مهمة لخدمة الاقتصاد الوطني، وكان تركيزه على تنمية البنى التحتية، والارتقاء بتطوير الموارد البشرية الوطنية، ودراسة أفضل الوسائل لاستثمار الموارد الطبيعية، وكذلك دراسة وتطوير البيئة التشريعية والسياسات المؤثرة في بيئة الأعمال والاستثمار، كما أولى المرأة السعودية الاهتمام بتطوير وتوسيع مشاركتها في التنمية الاقتصادية.

من جهته، بيّن رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، الدكتور خالد الراجحي، أن الدورة العاشرة ستتناول أربـع دراسات رئيسة عناوينها: ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية وتأثيرها في ازدهار السياحة والخدمات اللوجستية، ودراسة أهمية توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الرسوم والضرائب والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار، ودراسة آفاق وتحديات مجال العمل الجديد (العمل الحر، العمل المرن، العمل عن بعد)، وأخيراً دراسة الاستثمارات الجديدة والتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي.

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى قام خلال مسيرته بإعداد (49) دراسة متعمقة خرجت بـ(308) توصيات ومبادرات.



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Source akhbaar24

