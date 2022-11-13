شكرا لقرائتكم خبر عن فهد المولد يتلقى ضربة موجعة قبل المونديال ويغيب عن الأخضر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، اليوم الأحد، استبعاد فهد المولد من القائمة النهائية للأخضر المشاركة في كأس العالم قطر 2022.

رينارد يستدعي نواف العابد بعد استبعاد المولد

واستقر رينارد على استدعاء اللاعب نواف العابد، لينضم إلى قائمة الصقور بدلا من المولد، الذي استبعد كإجراء احترازي بسبب الجدل الذي يحيط بموقفه في أزمة المنشطات.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، بيانًا قال فيه: "‎بعد الاطلاع على مستجدات استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية (وادا) في القضية المنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) الخاصة باللاعب فهد المولد".

سبب استبعاد فهد المولد من منتخب السعودية

وتابع البيان: "وبعد مشاركة وجهات النظر مع الإدارة القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ومحامي الاتحاد، وبناء على ذلك وكإجراء احترازي، قرر المدير الفني هيرفي رينارد استبعاد اللاعب من القائمة المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022، واستدعاء اللاعب نواف العابد للانضمام إلى القائمة".

ويلعب المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022 ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم بجواره كل من الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا.

وضمت القائمة 26 لاعبًا وهم: محمد العويس، محمد اليامي، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، حسان التمبكتي، سلطان الغنام، سعود عبدالحميد، محمد البريك، رياض شراحيلي، علي الحسن، محمد كنو، عبدالإله المالكي، عبدالله عطيف، رياض شراحيلي، عبدالرحمن العبود، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، هتان باهبري، هيثم عسيري، نواف العابد، صالح الشهري، فراس البريكان.

كما شهدت قائمة المنتخب استبعاد رينارد لكل من: نواف العابد، عبدالله الحمدان، أحمد بامسعود، زكريا هوساوي، أمين بخاري، عبدالله رديف، وأيمن يحيى بالإضافة إلى فهد المولد مؤخرًا.