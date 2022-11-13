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انطلاق مزاد “أبشر” الإلكتروني.. وهذه أبرز اللوحات المعروضة

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انطلق صباح اليوم (الأحد) مزاد اللوحات الإلكتروني، الذي تنظمه الإدارة العامة للمرور عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية.

وحث المرور المهتمين على المشاركة في المزاد، عبر تسجيل الدخول بمنصة أبشر، ثم اختيار تبويب “خدماتي”، ثم اختيار “المرور”، ومن ثم الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني، واختيار نوع اللوحة، وأخيراً المزايدة على أي من اللوحات المطروحة.

وتراوحت أسعار اللوحات المطروحة مع مضي أقل من بضع ساعات على فتح المزاد، حيث حققت لوحة “د و ل 222” أعلى مزايدة بقيمة 13 ألف ريال، تلتها لوحة “س ب ل 77” بمبلغ 10.5 ألف ريال، فيما فُتح المزاد على لوحات (ر د ل 5555، ر ب ق 6666، ر د ب 7777، ر ا ي 8888) على سعر 10 آلاف ريال لكل لوحة.

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Source akhbaar24


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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