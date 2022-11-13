انطلاق مزاد “أبشر” الإلكتروني.. وهذه أبرز اللوحات المعروضة

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انطلق صباح اليوم (الأحد) مزاد اللوحات الإلكتروني، الذي تنظمه الإدارة العامة للمرور عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية.

وحث المرور المهتمين على المشاركة في المزاد، عبر تسجيل الدخول بمنصة أبشر، ثم اختيار تبويب “خدماتي”، ثم اختيار “المرور”، ومن ثم الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني، واختيار نوع اللوحة، وأخيراً المزايدة على أي من اللوحات المطروحة.

وتراوحت أسعار اللوحات المطروحة مع مضي أقل من بضع ساعات على فتح المزاد، حيث حققت لوحة “د و ل 222” أعلى مزايدة بقيمة 13 ألف ريال، تلتها لوحة “س ب ل 77” بمبلغ 10.5 ألف ريال، فيما فُتح المزاد على لوحات (ر د ل 5555، ر ب ق 6666، ر د ب 7777، ر ا ي 8888) على سعر 10 آلاف ريال لكل لوحة.





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Source akhbaar24

