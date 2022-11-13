︎ . المناطق-الرياض على وقع أزمة مهسا أميني التي لقيت مصرعها على يد شرطة الأخلاق، وأججت مظاهرات غاضبة لم تنطفئ جذوتها بعد، ظهرت دعوات جديدة للاحتجاج في إيران لأحياء الذكرى الرابعة لثورة الوقود في إيران.

وجاءت هذه الدعوات مع حلول الذكرى السنوية الرابعة لما يطلق عليه “ثورة الوقود”، وهي احتجاجات اندلعت منتصف نوفمبر لعام 2019 في عهد الرئيس السابق حسن روحاني، وأوقعت نحو 1500 قتيل في صفوف المتظاهرين، فيما ترفض السلطات الكشف عن الإحصائيات الدقيقة حتى الآن.

وأطلق تلك الدعوات العديد من النشطاء الإيرانيين للنزول إلى الشوارع ليلا ونهاراً في أيام، الثلاثاء والأربعاء والخميس، من هذا الأسبوع.

وانطلقت دعوة إحياء الذكرى السنوية لاحتجاجات نوفمبر 2019 بعنوان “4 عقود من سفك الدماء”، فيما أطلق عليها ناشطون آخرون “من أجل فتح طهران”. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر يؤججها مقتل مهسا أميني .. دعوات لإحياء الذكرى الرابعة لثورة الوقود في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.