أبزر 5 نجوم فشلوا في التسجيل في نهائيات كأس العالم

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يترقب عشاق الساحرة المستديرة في مختلف دول العالم البطولة الأهم رياضيا كأس العالم، والتي يتبقى أسبوع فقط على إنطلاقها في قطر، ومع ترقب الجماهير للبطولة، هناك ترقب من قبل اللاعبين المشاركين مع منتخب بلادهم في البطولة من أجل التسجيل وهز الشباك في أكبر البطولات العالمية.

أبرز اللاعبين الذين فشلوا في التسجيل في كأس العالم

وتختلف فرحة الاعبين بالأهداف حسب أهمية الحدث الخاص بالمباراة أو البطولة، لكن لا شيء يضاهي فرحة التسجيل في منافسات المونديال.

وشهدت العديد من النسخ الماضية وفشل العديد من أساطير كرة القدم في التسجيل خلال كأس العالم، نظرا لأسباب مختلفة، يأتي على رأسهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة.

روبرت ليفاندوفسكي

شارك روبرت ليفاندوفسكي مع بولندا في نسخة واحدة فقط وتعود إلى عام 2018 بروسيا، بولندا ودعت دور المجموعات بالخسارة من السنغال 1-2 وكولومبيا 0-3، ثم الفوز على اليابان 1-0، وفشل ليفا في تقديم أي شيء يذكر.

لويس فيجو

البرتغالي لويس فيجو، لاعب ريال مدريد وبرشلونة الأسبق، يعد أحد النجوم التي فشلت في التسجيل بمنافسات كأس العالم، رغم قيمته وقدراته الفنية الكبيرة والمعروفة للجميع، وظهر فيجو مع البرتغال خلال نسختي 2002 و2006، بواقع 10 مباريات فشل خلالها في تسجيل أي هدف، لكنه قدم 5 تمريرات حاسمة.

زلاتان إبراهيموفيتش

شارك السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، في نسختي 2002 و2006، لكنه لم يتمكن من هز شباك أي منتخب، إبرا (40 عاما) الذي يمتلك قدرات تهديفية مذهلة ظهرت مع جميع الفرق التي لعب لها مثل باريس سان جيرمان وميلان وإنتر ميلان ويوفنتوس في إيطاليا، شارك في 5 مباريات مونديالية لم يضع خلالها أي بصمة تهديفية سواء بالتسجيل أو الصناعة.

فرانك لامبارد

فرانك لامبارد، أسطورة تشيلسي ومنتخب إنجلترا، هو أحد أعضاء هذه القائمة، حيث فشل في التسجيل بكأس العالم، رغم المشاركة في 3 نسخ 2006 و2010 و2014، وشارك لامبارد في 10 مباريات مقسمة على الـ3 نسخ (5 مباريات 2006 – 4 لقاءات 2010 – ومباراة 2014).

سيرجيو راموس

اشتهر الإسباني سيرجيو راموس، مدافع منتخب إسبانيا وباريس سان جيرمان، بأهدافه الحاسمة والغزيرة، رغم أنه لا يلعب في الوسط أو الهجوم، راموس (36 عاما) الذي ظهر في 180 مباراة دولية بقميص “لاروخا” وسجل 23 هدفا وصنع 8 أهداف، فشل في وضع أي بصمة تهديفية بكأس العالم.

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Source almnatiq

