الديمقراطيون يحتفظون بتفوقهم في مجلس الشيوخ بعد فوزهم في نيفادا

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فاز الحزب الديمقراطي بمقعد ولاية نيفادا، وهو ما كان يحتاج إليه للاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي.



وتمت إعادة انتخاب الديمقراطية، كاثرين كورتيز ماستو، في نيفادا لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي، ما يعني أن الديمقراطيين فازوا بـ 50 مقعدا.

وبحسب توقعات مركز إديسون ريسيرش، يعد ذلك انتصارا لما تبقى من ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تنتهي في العام 2024.

كذلك قلص الديمقراطيون الفارق بينهم وبين الجمهوريين في نتائج انتخابات مجلس النواب بحصولهم لحد الساعة على 204 مقابل 211.

أُجريت الانتخابات النصفية للكونغرس في الولايات المتحدة في 8 نوفمبر الجاري، وحتى الآن لم يتم حسم النتائج النهائية.

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Source almnatiq

