لعدم إعلان القوائم المالية.. تعليق تداول سهمي “مكة للإنشاء” و”المصافي”

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أعلنت مجموعة “تداول السعودية”، اليوم (الأحد)، تعليق تداول سهمي شركتي “مكة للإنشاء والتعمير” و”المصافي العربية السعودية”.

وأوضحت “تداول” أن ذلك يأتي لعدم التزام الشركتين بإعلان القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وأشارت إلى أنه استناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج وإلى إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، ستتخذ الإجراءات الآتية:

– تعليق تداول سهمي شركتي المصافي العربية السعودية ومكة للإنشاء في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022.

– يستأنف تداول سهم الشركتين لمدة 20 جلسة تداول ابتداءً من يوم الإثنين 14 نوفمبر 2022 تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركة نشر القوائم المالية قبل نهاية يوم الأحد 11 ديسمبر 2022.

وأضافت أنه في حال لم تقم الشركتان بإعلان القوائم المالية خلال المدة المشار إليها في الفقرة أعلاه سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 حتى إعلان الشركة القوائم المالية.



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Source akhbaar24

