“الأرصاد”: أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

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المناطق_مكة
نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، من أمطار رعدية على كامل محافظات أضم، والعرضيات، ومركز بني زيد بمحافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 1 مساءً، وتستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساء اليوم.
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Source almnatiq
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