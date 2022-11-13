“الزكاة والضريبة” توضح ما هي أنواع (التليسكوب) المسموح باستيرادها

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ردت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على استفسار بشأن استيراد المناظير (التلسكوب) من خارج المملكة، وما هي المناظير المسموح باستيرادها.

وأوضحت الهيئة، أنه يُسمح باستيراد المناظير باستثناء تلك التي تستخدم دائرة كهربائية، أو تقرّب أكثر من 300 متر، أو يكون بها خاصية الرؤية الليلة، حيث إنها تتطلب موافقة مسبقة من وزارة الداخلية.

ولفتت إلى أنه لمعرفة الإجراءات والرسوم الجمركية للسلع المستوردة، يمكن تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.



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Source akhbaar24

