طقس اليوم.. أمطار وزخات من البرد على عدة مناطق تشمل مكة والمدينة والشرقية

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد) على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأضاف أن الحالة ستشمل كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان، في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (35 درجة في مكة المكرمة، و32 درجة في المدينة المنورة، و31 درجة في الرياض، و33 درجة بالدمام وجدة، و23 درجة في أبها).



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Source akhbaar24

