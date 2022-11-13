مقعد واحد يفصل الديمقراطيين عن الاحتفاظ بالغالبية في مجلس الشيوخ الأمريكي

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يحتاج الديمقراطيون إلى الفوز بمقعد واحد من أجل الحفاظ على الأغلبية في مجلس الشيوخ، كما يمكنهم الاستفادة من صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس من أجل حسم تعادل الأصوات.

وجرى إعادة انتخاب السناتور الديمقراطي مارك كيلي عن ولاية أريزونا، كما فاز كيلي رائد الفضاء السابق على خصمه الجمهوري بليك ماسترز.

وارتفع عدد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين إلى 49 حتى الآن، أي بفارق مقعد واحد لضمان الغالبية، بينما يستمر في نيفادا فرز الأصوات وستجرى في جورجيا دورة ثانية في السادس من ديسمبر.

وأطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تصريحات عن “التزوير الانتخابي”، رافضاً الاعتراف بحكم صناديق الاقتراع، كما فعل منذ هزيمته في الانتخابات الرئاسية في العام 2020



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Source akhbaar24

