“أبل” تنفق 450 مليون دولار لتفعيل رسائل الطوارئ عبر الأقمار الصناعية

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أعلنت شركة “أبل” الأمريكية، أنها دفعت 450 مليون دولار لشركة “غلوبال ستار” من أجل الحصول على ميزة إرسال رسائل SOS الخاصة بخدمات الطوارئ عبر الأقمار الصناعية.

وأفادت الشركة في بيانٍ لها بأنه سيتم تخصيص المبلغ مقابل شراء الأقمار الصناعية، وتجهيز المحطات الأرضية بنوع جديد من الهوائي من تصميمها الخاص.

وسيتم إطلاق الميزة في وقت لاحق من نوفمبر الجاري، من خلال تحديث جديد لهواتف “أيفون”، وهي ميزة مجانية لمدة عامين تُمكّن المستخدمين من إرسال الرسائل النصية عبر 24 قمراً صناعياً.



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Source akhbaar24

