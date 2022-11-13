وصلت مبيعاته لأكثر من 7 ملايين ريال.. اختتام مزاد نادي الصقور السعودي

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اختتم نادي الصقور السعودي مساء أمس (السبت)، النسخة الثالثة من مزاده المخصص لصقور الطرح المحلي، الذي أقيم بمقر النادي بملهم (شمال مدينة الرياض)، حيث حقق نجاحاً لافتاً بمبيعات تجاوزت حاجز الـ7 ملايين ريال لقاء 81 صقراً.

وجرى في اليوم الأخير من المزاد بيع 4 صقور بمبلغ 461 ألف ريال؛ لتبلغ حصيلة المزاد 7 ملايين و125 ألف ريال، وهي الصقر الأول فرخ شاهين طرح الخفجي، والصقر الثاني فرخ شاهين طرح الشعلان، والصقر الثالث شاهين فرخ طرح الجبيل، والرابع شاهين فرخ طرح حائل.

وأجري سحب على 10 جوائز قدمت لعشرة طواريح؛ عبارة عن 5 آلاف ريال لكل طاروح، وفاز بها كل من محمد البناقي، وأحمد سعد الشاهين، وصدام البناقي، ونادر المطيري، وخالد العنزي، وبدر العنزي، وسعد العنزي، وماجد الفهيقي، وصبيح الشراري، وصبح الجميلي.

كما جرى السحب على الجائزة الكبرى وهي سيارة لاندكروز مقدمة من نادي الصقور السعودي، وكانت من نصيب حابس الهزيمي، كما تم تكريم جميع المساهمين في إنجاح المزاد من مشرفي مناطق وعاملين في المزاد.





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Source akhbaar24

