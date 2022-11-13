تعودان للحرب العالمية الثانية.. اصطدام طائرتين مقاتلتين وتحطمهما في الجو بمعرض جوي بتكساس

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اصطدمت طائرتان عسكريتان قديمتان أمس (السبت) خلال معرض جوي تذكاري للحرب العالمية الثانية في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، حيث تحطمتا قبل اشتعال النيران بهما.
وهرعت الفرق المعنية إلى موقع الحطام لاتخاذ اللازم، دون أن توضح إدارة الطيران الاتحادية عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرتين.
وأوضحت إدارة الطيران الاتحادية، أن طائرتين من فترة الحرب العالمية الثانية من طراز بوينج بي 17 فلاينج فورتريس و بيل بي -63 كينجكوبرا تصادمتا وتحطمتا في معرض وينجز أوفر دالاس للطيران في مطار دالاس.
ونوه الرئيس والمدير التنفيذي لجماعة سـلاح الجو التذكاري، إلى أن عدد أفراد طاقم الطائرة بي-17 عادة ما يكون ما بين أربعة وخمسة أشخاص، كما يتواجد على متن الطائرة بي-63 طيار واحد.
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Source akhbaar24
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