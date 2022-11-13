فرنسا تعلن اعتقال اثنين آخرين من مواطنيها في إيران

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قالت وزيرة الخارجية الفرنسية في تصريحات نُشرت اليوم السبت إنه تم اعتقال اثنين آخرين من المواطنين الفرنسيين في إيران، مما يرفع إجمالي رعايا البلاد المحتجزين هناك إلى سبعة.

ويمثل هذا مؤشرا جديدا على تدهور العلاقات بين البلدين.

ووجهت فرنسا انتقادات لإيران في السادس من أكتوبر تشرين الأول واتهمتها بارتكاب “ممارسات دكتاتورية” واحتجاز مواطنيها كرهائن بعد بث تسجيل مصور ظهر فيه فرنسيان (رجل وامرأة) يعترفان بالتجسس، بعد أسابيع من الاضطرابات التي تحمّل إيران دولا أجنبية المسؤولية عنها.

وقالت الوزيرة الفرنسية كاترين كولونا في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان “لدينا مخاوف بشأن مواطنين آخرين، وتشير نتائج أحدث عمليات تحقق أجريناها إلى أنه تم اعتقالهما”.

وذكرت صحيفة لو فيجارو أمس الجمعة أن المواطنين اعتقلا قبل انطلاق الاحتجاجات المناهضة للحكومة الإيرانية في سبتمبر أيلول بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاما).

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية القبض على اثنين آخرين من مواطني فرنسا، وأحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وتدهورت العلاقات بين فرنسا وإيران خلال الأشهر الماضية مع تعثر المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الذي تمثل فرنسا أحد أطرافه.

ولم يكن هناك سفير لأي من البلدين لدى الآخر قبل الأسبوع الماضي عندما أرسلت فرنسا مبعوثا جديدا إلى إيران.

ودفعت الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني بعدما احتجزتها شرطة الأخلاق في طهران الاتحاد الأوروبي إلى السير على نهج الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا في فرض عقوبات على إيران.

وقال دبلوماسيان لرويترز إنه سيجري التصديق على حزمة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي المرتبطة بحقوق الإنسان خلال اجتماع لوزراء الخارجية يوم الاثنين.

وأضافا أن العقوبات ستستهدف أفرادا وكيانات من الضالعين في انتهاكات لحقوق الإنسان، وستشمل تجميد أصول وحظر سفر.

وذكر أحدهما أن فرنسا تقترح أيضا عقوبات ترتبط ببيع الطائرات المسيرة ومكوناتها.

وقالت كولونا “إذا كان هدفها (إيران) هو ابتزازنا، فإن هذه هي الطريقة الخاطئة للتعامل مع فرنسا”.



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Source akhbaar24

