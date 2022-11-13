البيت الأبيض: بايدن يقبل استقالة كبير مسؤولي الحدود الأمريكيين

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قال البيت الأبيض في بيان يوم السبت إن الرئيس جو بايدن قبل استقالة مفوض الجمارك وحماية الحدود الأمريكي كريستوفر ماجنوس.
ويأتي بيان البيت الأبيض بعد يوم من إعلان وسائل الإعلام الأمريكية أن ماجنوس طُلب منه الاستقالة أو إقالته في إشارة إلى التوترات داخل إدارة بايدن بشأن العدد القياسي من المهاجرين الذين يعبرون الحدود الأمريكية المكسيكية.
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Source akhbaar24
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