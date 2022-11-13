مستجدات الغزو الروسي.. تجدد المعارك في دونيتسك وانتشار أوكراني في خيرسون

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اشتدت معـارك بين القوات الروسية والأوكرانية في منطقة دونيتسك بعدما جرى حسم المواجهات في خيرسون من خلال استمرار الانسحاب الروسي، حيث تزامن ذلك مع احتشاد سكان خيرسون في الساحة الرئيسية للاحتفال بعودة القوات الأوكرانية إلى المدينة.

معـارك شديدة في دونيتسك

وقعت معـارك شديدة خلال الساعات الماضية في مدينة دونيتسك، حيث تبادل الطرفان عمليات القصـف في محاولة من القوات الأوكرانية لزيادة الضغط على القوات الروسية.

ووصفت الرئاسة الأوكرانية المعارك التي تدور في بعض مناطق تلك المدينة كـ”الجحـيم”، في إشارة إلى أنها شديدة للغاية، مع حديث أوكرانيا عن سقوط العديد من القتـلى بصفوف القوات الروسية.

تدمير كامل للبنية التحتية في خيرسون

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن القوات الروسية دمرت البنية التحتية الحيوية في مدينة خيرسون الجنوبية قبل تركها، مشيراً إلى أن السلطات المحلية بدأت في إعادة الاستقرار للمدينة.

وقال زيلينسكي، إن المعارك في منطقة دونيتسك بشرق البلاد “كالجحيم”، موضحاً أن القوات الأوكرانية سيطرت على أكثر من 60 تجمعاً سكانياً في منطقة خيرسون.

ولفت إلى أن الشرطة اتخذت إجراءات لتحقيق الاستقرار، مشدداً على أنه تم التعامل حتى الآن مع ما يقرب من ألفي لغم وشرك وقذيفـة غير منفجرة، إلى جانب تنفيذ عمليات ناجحة في خيرسون ومناطق أخرى يرجع جزئياً إلى المقاومة في منطقة دونيتسك في مواجهة الهجمات الروسية المتكررة.

بريطانيا تتحدث عن خسارة استراتيجية لموسكو

اعتبر وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أن الانسحاب الروسي من خيرسون يشكل خسارة استراتيجية جديدة لموسكو، مضيفاً أن روسيا فشلت في السيطرة على أهداف رئيسية حددتها غير خيرسون.

بينما يرى جايك ساليفان مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن، أن الأوكرانيين حققوا للتو انتصاراً استثنائياً، موضحاً أن العاصمة الإقليمية الوحيدة التي استولت عليها روسيا في هذه الحـرب عادت الآن تحت العلم الأوكراني وهو أمر رائع.



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Source akhbaar24

