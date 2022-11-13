“المياه الوطنية” توضح طريقة وخطوات معرفة جدول الضخ

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أوضحت شركة المياه الوطنية، طريقة وخطوات معرفة مواعيد ضخ المياه من خلال التطبيق الإلكتروني.
وبيّنت الشركة، أن الخطوات تشمل تسجيل دخول في التطبيق، ثم الضغط على الأيقونة أعلى يسار الشاشة، وبعدها يتم الضغط على تفاصيل الحساب، ثم الدخول لجدول ضخ المياه.
ولفتت إلى أن الخطوات تتضمن أيضاً الدخول لخيار الضخ الشهري (مواعيد ضخ المياه)، وبعدها يتم اختيار اليوم الذي يتم فيه ضخ المياه.
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Source akhbaar24
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