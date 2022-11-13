“الهلال الأحمر” يبين أبرز الحالات التي يقوم الإسعاف الجوي بنقلها

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أوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي، أبرز الحالات التي يقوم الإسعاف الجوي بنقلها، وفقاً لأولوية الاستفادة من خدمات الإسعاف الجوي.
وأفادت الهيئة، بأن هناك 5 حالات لها الأولوية في النقل عبر الإسعاف الجوي، وهي: الحالات التي تحتاج للنقل لمستشفيات أكبر، ونقل الأعضاء القابلة للزراعة.
وأضافت أن تلك الحالات تشمل أيضاً حوادث الطرق السريعة، والحالات الطارئة والحرجة التي تحتاج تدخلاً سريعاً، وحالات النوبات القلبية.
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Source almnatiq
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