“سعود الطبية” توضح فوائد شمع الأذن والطرق الصحيحة لتنظيفه

︎

.



بيّنت مدينة الملك سعود الطبية، الفوائد الصحية لشمع الأذن وكذلك الطرق الصحيحة لتنظيفه في حالة تسببه بانسداد الأذن والتأثير على القدرة السمعية.

وأوضحت المدينة، أن شمع الأذن يفيد في منع الغبار والجراثيم من الدخول للأذن، وتليين القناة السمعية، مشددةً على تجنّب التنظيف بأعواد الأذان والمواد الصلبة.

ولفتت إلى أن المواد الصلبة تقوم بدفع الشمع داخل القناة، مما يسبب تراكمه ويؤدي إلى صعوبة السمع، حيث يمكن علاج معظم حالات الانسداد منزلياً.

كما أشارت إلى أنه يمكن علاج حالات انسداد شمع الأذن في المنزل بمسح الأذن بقطعة قماش، أو استخدام المواد الملينة للشمع مثل زيت الأطفال والجليسرين والماء.





● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

