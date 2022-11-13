“الأمن العام” يستعرض عدداً من الجرائم التي ألقي القبض على مرتكبيها مؤخراً

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المناطق_متابعات

استعرض الأمن العام عدداً من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية، والتي تنوعت ما بين اعتداء على رجال الأمن وارتكاب حوادث سلب ونهب للأموال والمصوغات.

وجاءت الجرائم التي استعرضها الأمن العام كالتالي:

– مواطن قام بتسجيل محتوى مرئي لرجل أمن أثناء أداء مهام عمله والتلفظ والهرب من الموقع، وضُبطت بحوزته أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

– 4 مقيمين من الجنسية الفلبينية سلبوا مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من منزل مقيم من الجنسية ذاتها.

– مواطن بحوزته 26250 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي مخبأة في تجاويف مركبته.

– 3 مواطنين ارتكبوا حوادث سلب.

– مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية و3 مواطنين ارتكبوا حادثة جنائية تمثلت في انتحال صفة غير صحيحة وسلب كيابل كهرباية.

– مواطن بحوزته 9676 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي.

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Source almnatiq

