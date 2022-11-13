المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الـ 22 يسدل الستار على أعماله بالرياض

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أُسدل الستار مساء اليوم بالرياض عن فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الـ 22 تحت شعار “الإعلام في عالم يتشكل”، الذي يُعقد للمرة الأولى خارج بلد المقر تونس، برعاية الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد الحارثي للحفل الختامي.

وأكد الحارثي في كلمته بالحفل الختامي أن صناعة الإعلام متسارعة مما يتطلب المبادرة لمواجهة التحديات ومواكبة هذا التغيير، مبيناً أن المعرض يأتي بالتزامن مع مهرجان الإذاعة والتلفزيون، مؤكداً أن المملكة تعيش نقلة نوعية وتطوراً ملحوظاً في ظل قيادتها الرشيدة -أيدها الله-، لافتاً إلى إطلاق مبادرة “منتج” لتحفيز الإبداع والمبدعين، والارتقاء بصناعة الإعلام ووسائله المتطورة التقنية، وصولاً لإعلام عربي ينافس عالمياً.

وشهد الحفل تتويج الفائزين في المسابقات الإذاعية والتلفزيونية، وعرض فيديو لقصة المهرجان، ثم استمتع الحضور الكبير بالفقرة الأدائية لهيئة المسرح والفنون الأدائية.

وشهدت أيامه الأربع جملة من الأعمال الفنية والعلمية والمبادرات، حيث تم تدشين حفل الافتتاح مساء الأربعاء الماضي بحضور معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بتنظيم من هيئة الإذاعة والتلفزيون واتحاد إذاعات الدول العربية (إسبو)، إضافة إلى تدشين معرض مستقبل الإعلام بحضور أكثر من 15 ألف مشارك، وألف إعلامي من مختلف دول العالم، و200 شركة إنتاج، يمثلون أهم المنظمات والهيئات الإعلامية الإقليمية والدولية.

وتضمنت النسخة 22 تكريم معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي لعددٍ من رواد صناعة الإعلام والسينما العربية نظير إسهاماتهم الفعالة في إثراء المحتوى الإعلامي والفني بالعالم العربي، إضافة إلى تكريم عدد من ضيوف شرف المهرجان تقديراً لمسيرتهم الحافلة في إثراء العالم العربي بالأعمال المميزة.

وكرّم الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد الحارثي، الفائزين بجوائز التبادلات الإذاعية والتلفزيونية ورؤساء ومقرري لجان تحكيم مسابقات المهرجان.وشهد جدول أعمال الدورة الثانية والعشرين من المهرجان إقامة أكثر من 30 ورشة عمل وجلسة، نوقش فيها جميع الموضوعات المتعلقة بالإنتاج التلفزيوني والإذاعي، والإعلام الرياضي والنجومية، إضافة إلى مشاركة المرأة ودورها في السينما، وقضاياها عبر التاريخ، وورش عمل تتمحور حول صناعة الأفلام والعمل الإعلامي المستقل، وغيرها من الموضوعات.

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Source almnatiq

