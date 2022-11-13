“حساب المواطن”: وجود العمالة المنزلية لا يؤثر على الدعم

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رد برنامج حساب المواطن، على استفسار بشأن تأثير وجود العمالة المنزلية لدى المستفيد على صرف دعم الحساب الخاص به.

وأكّد البرنامج، أن وجود العمالة المنزلية لا يؤثر على دعم حساب المواطن، مشيراً إلى أنه يتم صرف الدعم حسب معايير الاستحقاق.

ولفت إلى أن معايير استحقاق الدعم تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، مضيفاً أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في الحساب يمكن استخدام الحاسبة التقديرية.

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Source almnatiq

