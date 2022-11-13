أمير حائل يتوج الفائزين برالي “حائل تويوتا الدولي” في نسخته الـ 18 (صور)

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توّج أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز في منتزه المغواة للاحتفالات، الفائزين برالي حائل تويوتا الدولي 2022 في نسخته الـ 18، وذلك بحضور رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل.

وتمثل النسخة الـ 18 الجولة السابعة من كأس العالم لراليات الباها من الاتحادين الدوليين للسيارات “فيا” والدرّاجات النارية “فيم”، والجولة الثالثة من كأس الشرق الأوسط لراليات الباها، والجولة الثالثة من بطولة تويوتا السعودية للراليات الصحراوية.

وأشار أمير المنطقة إلى أنه تم إدراج فئة الدراجات النارية في رالي حائل هذا العالم في كأس العالم للراليات الصحراوية “باها”، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الرالي.

وجاء في مقدمة المتسابقين المتوجين السائق السعودي يزيد الراجحي في “فيا كروس كانتري”، فيما حقق السائق التشيكي ميروسلاف زابليتال المركز الثاني، وحصل الأرجنتيني فرناندو ألفاريز على المركز الثالث.

وحقق المتسابق الإماراتي محمد البلوشي المركز الأول في فئة الدرّاجات النارية، بينما جاء المتسابق الكويتي عبدالله الشطي في المركز الثاني، وحقق المركز الثالث المتسابق مشعل الغنيم.

أما في فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات “كوادز”، فحقق المركز الأول المتسابق السعودي هيثم التويجري، كما حقق المتسابق السعودي عبدالمجيد الخليفي المركز الثاني، فيما حصل المتسابق الإماراتي عبدالعزيز أهلي على المركز الثالث.





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Source akhbaar24

