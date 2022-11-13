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نشر سالم الحربي المهتم بنشر المحتوى التقني، عن مخاطر اختراق حساب “أبشر”، مشددًا على ضرورة الحفاظ على كلمة السر وعدم إعطائها لأي أحد.
وقال “الحربي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن اختراق “أبشر”، يعني اختراق كل بياناتك بسبب الوصول إلى رقم الهاتف.
وتابع :” الهكر سريعين جداً في الوصول الى البيانات”، مشيرًا إلى أن اختراق حسابك يعني اختراق التالي:
1- حساب سناب وانستقرام وتويتر.
2- اختراق بريدك وحسابك ايكلاود.
3- اختراق جهازك والوصول إلى صورك الخاصة في ايكلاود.
واختتم سالم الحربي مشددًا بالقول :” بسبب ذلك فكر وفكر مليون ألف مرة قبل أن تعطي كلمة سر أبشر”.
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Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر كلمة السر لا تفرط بها.. ماذا يعني اختراق حسابك في «أبشر»؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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