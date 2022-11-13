وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي الأمين العام المساعد والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمنطقة الدول العربية

︎

.



التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، الأمين العام المساعد والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمنطقة الدول العربية الدكتورة خالدة بوزار، وذلك على هامش منتدى مبادرة السعودية الخضراء في مدينة شرم الشيخ.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة تطوير التعاون المشترك في مواجهة التغير المناخي ودعم المبادرات كافة التي من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

