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حقق المحترف المغربي بصفوف الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله، رقمًا مميزًا فى تاريخ الدوري السعودي كونه أكثر لاعب ساهم بالأهداف فى آخر 5 مواسم بالدوري. ووفقا لما نشره الحساب الرسمي لدوري روشن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فإن حمد الله يتربع على عرش اللاعبين الأكثر مساهمة فى الدوري خلال المواسم الخمس الماضية برصيد 108 مساهمة، ويليه بافيتمبي غوميز بـ 96 مساهمة، ثم رومارينهو بـ 75 مساهمة، وبعدهم عمر السومة بـ 71 مساهمة، وفى المركز الخامس ليندر تاوامبا.

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كانت هذه تفاصيل خبر آخر 5 مواسم.. عبدالرزاق حمدالله أكثر لاعب ساهم بالأهداف بالدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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