رئيس “الترفيه” يكشف موعد عرض مسرحية الفيلسوف للنجم يوسف الثنيان

︎ . المناطق_متابعات أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، موعد عرض مسرحية الفيلسوف لنجم كرة القدم يوسف الثنيان. وأوضح أنه سيتم عرض المسرحية خلال الفترة من 17 إلى 30 نوفمبر في منطقة بوليفارد رياض سيتي بموسم الرياض. ومن جانبه، أكد نجم الأخضر ماجد عبدالله أن المسرحية تحمل طابعاً مختلفاً للاعب متميز، داعياً الجمهور لترقب مسرحيته، والتي ستعرض أيضاً ضمن فعاليات الموسم. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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