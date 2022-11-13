خلال اتصال هاتفي.. ولي العهد يناقش مع الرئيس الفرنسي تعزيز الروابط الاقتصادية وتطورات الأوضاع بلبنان

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كشف قصر الإليزيه مقر الرئاسة الفرنسية، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحدث هاتفياً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم أمس (السبت)، وناقشا عدداً من القضايا الهامة.

وأشارت الرئاسة الفرنسية أن الأمير محمد وماكرون ناقشا الأوضاع في لبنان وأكدا على ضرورة انتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن، ليتم تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتعافي البلاد.

وأضافت أن ماكرون اتفق مع ولي العهد على مواصلة تعاونهما وتعزيزه لتلبية الاحتياجات الإنسانية لشعب لبنان، كما تطرقا للحديث عن التهديدات التي يتعرض لها استقرار المنطقة.

ونوهت إلى أن ولي العهد والرئيس الفرنسي أعربا عن رغبتهما في تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، وأبديا رغبتهما كذلك في تعزيز الروابط الاقتصادية لا سيما في مجال الطاقة.

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Source akhbaar24

