1.9 مليون معتمر والإندونيسيون أولا - #عاجل

سجلت المنافذ الجوية والبرية والبحرية في المملكة، وصول 1.964.964 معتمرًا من خارج المملكة، منذ بداية موسم العمرة في الأول من محرم المنصرم، إذ بلغ عدد القادمين عبر المطارات 1.783.392 معتمرًا، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 180.363 معتمرًا، فيما بلغ عدد القادمين بحرًا 1.209 معتمرين.

وتصدرت 6 جنسيات وصول المعتمرين وفقًا للتأشيرات، إذ احتلت إندونيسيا المركز الأول بواقع 551.410 معتمرين، تليها الباكستان بـ 370.083 معتمرًا، ثم الهند بـ 230.794 معتمرًا، فالعراق بـ 150.109 معتمرين، ثم مصر بـ 101.657 معتمرًا، وأخيرًا بنغلاديش بـ 11.984 معتمرًا.

وتعمل ما يزيد عن 470 شركة ومؤسسة محلية، من مزودي خدمات المعتمرين والزوار لتقديم حزمها الخدمية للمعتمرين، على امتداد الموسم الذي يمتد لـ 10 أشهر، وهو الموسم الذي بدأت فيه وزارة الحج والعمرة، بتمديد تأشيرة العمرة من 30 يومًا إلى 3 أشهر من تاريخ إصدارها وستكون مدة بقاء المعتمر في المملكة 3 أشهر ما لم يتداخل مع موسم الحج، على أن يراعى في ذلك أن يكون آخر يوم لمغادرة المعتمرين من المملكة في الـ 29 ذو القعدة 1444.

وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من تطبيق «نسك»، «اعتمرنا سابقًا» أكثر من 20 مليون مستفيد من مختلف أنواع التصاريح، التي تشمل الصلاة في المسجد الحرام، وأداء العمرة، والزيارة في المسجد النبوي الشريف، إضافة إلى الصلاة في الروضة الشريفة، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات «مراكز عناية» في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي تعنى بخدمة المعتمرين القادمين من خارج السعودية أكثر من 100 ألف مستفيد.