“ناسا” تعثر على بقايا صاروخ تشالنجر في مثلث برمودا

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المناطق-متابعات

أكدت وكالة الفضاء الدولية “ناسا” أن مجموعة من الغواصين عثروا على قطعة كبيرة من مكوك تشالنجر الذي تحطم عام 1986، في قاع قريب من المحيط الأطلسي.

وذكر أحد المسؤولين في “ناسا” ويُدعى مايكل سيانيلي أن القطعة التي عثر عليها يبلغ حجمها قرابة الـ 20 متراً، مشيراً إلى أنها تعد الأكبر على الإطلاق وستظل ملكاً للحكومة الأمريكية.

ونوه إلى أن تلك القطعة قد تكون من بطن المكوك الذي كان يقل 7 رواد أمريكيين؛ لوجود مربعات من البلاط الحراري فيها.

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Source almnatiq

