بعد مطاردة جنونية بالسيارات.. شرطة كاليفورنيا تُوقف متهماً بالسرقة (فيديو)

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طارد عدد من رجال الشرطة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية شخصاً متهماً بالسرقة على أحد الطرق العامة لساعات.
وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي الشخص الهارب وهو يستقل ّ سيارة تِلْوَ الأخرى في محاولة للهرب من الشرطة، حيث إنه متهم أيضاً بالإساءة للأطفال وحيازة المخدرات واقتناء أسلحة غير مرخصة وتخريب الممتلكات وغيرها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية الأمريكية من محاصرة المتورط وإيقافه بعد أن أتلف العديد من السيارات، وبثّ الرعب في نفوس سالكي الطريق.
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Source akhbaar24
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