انطلاق أول مسار سياحي بين العلا وتيماء

ضمن مهرجان الممالك القديمة الذي تنظمه هيئة محافظة العلا، تم تدشين أول مسار سياحي بين محافظة العلا وتيماء لاستقطاب السياح والزوار، والاطلاع على المعالم الأثرية والتاريخية في واحة تيماء، ضمن المهرجان لتيسير الرحلات السياحية بين الواحات الثلاث في علاة وتيماء وخيبر، وإطلاع السياح على المواقع التاريخية والاثرية.

وتم تدشين المسار السياحي لمحافظة تيماء بعد تهيئته وتدشين المواقع الأثرية وتوفير مراكز الاستقبال، وتوفير رواة سعوديين لاستقبال السياح والشرح لهم باللغات المختلفة عن المواقع الأثرية والتاريخية التي تعود لما قبل الميلاد.

وسیكون المھرجان رابطا بین مختلف المواقع التاریخیة في خیبر وتیماء، معززا تجارب ثقافیة عبر قصص تعود إلى آلاف السنین، وتعبر بین الحضارات والممالك العربیة القدیمة، وتربط بین الثقافات المتنوعة عبر التاریخ.

وتنظم «لحظات العلا» المھرجان الذي یربط بین المحافظات التاریخیة الثلاث: العلا، وتیماء، وخیبر، من خلال تجارب ثقافیة للزوار، ورحلات تبرز الھویة الفریدة لكل موقع والتاریخ الذي یحمله، بدءا من عروض الضوء، وصولاً إلى رحلات المنطاد، وكذلك الجولات عبر الطائرات المروحیة، وجولات برفقة مرشدین في مختلف المواقع التراثیة.

وتعرف محافظة «تیماء» قدیما بموقعھا الفرید على طریق البخور التاریخي، وتعد أحد الكنوز الأثریة التي تتواصل بھا الاكتشافات الأثریة، تجسد تاریخا مدونا یجمع بین الحضارات المتعاقبة، والتي تحتضن أكبر بئر في شبه الجزیرة العربیة.

وتعد محافظة خیبر أحد أھم الأماكن التاریخیة وتشتھر بسوقھا التجاري وطبیعتھا الجغرافیة، بالإضافة إلى الھیاكل الحجریة التي تعود إلى عصور ما قبل التاریخ وتأخذ أشكالاً مختلفة منھا المستطیلات.

وتعد مدینة «الحجر التاریخیة» أحد أبرز المواقع ضمن مھرجان الممالك القدیمة والتي تعبر عن الحضارة النبطیة، وهي مركز حیوی على طریق البخور، وھي من المواقع الموجودة الیوم على الخارطة العالمیة للمعالم التراثیة وفق تصنیف الیونسكو، ویقدم مركز الزوار شرحا وافیا عن التطورات الأخیرة، حیث سیتم إطلاعھم على ھیكل وجه امرأة تعود للعصر النبطي، تم اكتشاف في مدینة «الحجر»، و يُعرف باسم «ھنات»، وذلك خلال الفترة من 1 نوفمبر 2022 إلى 21 مارس 2023.