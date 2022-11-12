للمرة الأولى.. كاوست تفتح باب التسجيل في برنامج للدبلوم العالي

ويهدف البرنامج إلى استقطاب المواهب في السعودية ووضع الخريجين على طريق النجاح في سوق التوظيف، أو إعدادهم للدراسات العليا في مرحلة لاحقة.
ويمثل برنامج الدبلوم العالي والذي يستمر لمدة عام واحد توجهًا جديدًا للتعليم والتنمية في "كاوست"، حيث صُممت جميع مقرراته لتكون ركيزة لعملية التعلّم، كما يعد فريداً من نوعه في تطبيقه للتكامل التعاوني بين المقررات المطروحة بإدماجها معًا، مما يعظّم تجربة التعلم ويحفزها.
يشار إلى أن التقديم للبرنامج متاح حاليا.
ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن البرنامج الرجاء زيارة الرابط التالي:
https://admissions.kaust.edu.sa/PGDip.html
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