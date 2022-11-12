شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم.. الحريري يوجه رسالة صادمة للمستبعدين من قائمة الأخضر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص سامي الحريري، الناقد الرياضي، على توجيه رسالة لنجوم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، المستبعدين من قائمة الخضر المقرر أن تخوض منافسات كأس العالم 2022 بالدوحة.

تعرف على موعد انطلاق كأس العالم قطر 2022

ومن المقرر أن ينطلق خلال الفترة من 20 نوفمبر بمواجهة تجمع بين قطر والإكواردور في الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، على أن تنتهي البطولة في 18 ديسمبر 2022.

أبرز المستبعدين عن قائمة السعودية في كأس العالم 2022

واستبعد رينارد عدد من اللاعبين، من القائمة النهائية للسعودية في كأس العالم، بعد مشاركتهم في قائمة معسكر أبوظبي، في المرحلة الثالثة من الإعداد للمونديالل.

ويأتي أبرزهم "زكريا هوساوي، أحمد بامسعود، نواف العابد، أيمن يحيى، عبد الله الحمدان، عبد الله رديف".

تعليق الحريري على المستبعدين من قائمة الاخضر لـ كأس العالم قطر 2022

وعلق الحريري عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر":"لايوجد إستبعاد أعظم من إستبعاد الأسطورة الآسيوية يوسف الثنيان عن مونديال 1994م، ولكن لأنه نجم حقيقي لم يتأثر وعاد في المونديال الذي يليه 1998م وشارك ووضع " بصمته " في التسجيل في كأس العالم وهي أمنية كل لاعب في العالم.. مافعله الثنيان درس لكل الأجيال".

مجموعة المنتخب السعودي في كأس العالم 2022

الجدير ذكره يقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة والتي تضم الأرجنتين وبولندا والمكسيك.