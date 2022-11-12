شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يضرب شباك الفيحاء بهدفين وديًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، من تحقيق فوز مثير مساء اليوم السبت أمام الفيحاء، بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين على ملعب النادي.

الاتحاد يضرب شباك الفيحاء بهدفين وديًا

جاء الهدف الأول للعميد عن طريق الأنجولي هيلدر كوستا، لاعب نادي الاتحاد الذي أحرز أولى أهداف اللقاء في الدقيقة العاشرة من عمر وأحداث المباراة، بعدما أرسل كرة عرضية، لتسكن شباك حارس الخصم "الفيحاء".

بينما جاء هدف العميد الثاني عن طريق هارون كمارا عند الدقيقة 84، والذي نجح في تسجيل هدف آخر في شباك المنافسة بعد خطأ فادح من حارس الفيحاء.

عودة حميدة لنجم الفريق بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وشهد اللقاء عودة حميدة لـ عبد العزيز البيشي في الدقيقة الـ 79 من عمر اللقاء، والذي شارك في المباراة رفقة نادي الاتحاد للمرة الأولى بعد غياب عن الفريق من بداية الموسم بسبب الإصاب التي لحقت به.

موقف الاتحاد في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023

الجدير ذكره يقع الاتحاد في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي في نسخته الجارية، برصيد 18 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الشباب المتصدر.