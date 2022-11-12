“المسحل”: إقامة المونديال في قطر فرصة ذهبية.. وأتمنى تقديم ما يليق بتطور الكرة السعودية

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أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، أن إقامة بطولة كأس العالم المقبلة في قطر فرصة ذهبية، متمنيا أن يقدم المنتخب الوطني ما يليق بتطور الكرة السعودية خلال الفترة الماضية.

وقال المسحل في الجلسة الحوارية “كرة القدم.. لعبة التعاون الكبرى”:” الأخبار داخل معسكر المنتخب الوطني، لبعوا عدة مباريات ودية في معسكر أبو ظبي”.

وأضاف:” الجهاز الفني منح اللاعبين راحة يومين ويوم الأحد يستكمل المعسكر والأربعاء نخوض أخر مباراة أمام كرواتيا وصيف كأس العالم وبعدها ننتقل إلى الدوحة”.

وتابع:” نتمنى أن نقدم نتائج في مونديال قطر تليق بتطور مستوى الكرة السعودية”.

وواصل:” إقامة كأس العالم في قطر 2022 له فوائد كثيرة ، يعتبر أمر هام لنا جميعا كعرب وفرصة ذهبية لاظهار الجانب المشرق من الثقافة العربية والامكانيات التي يتمتع بها العرب وفرصة نسكت بعض الاصوات التي تنتقدنا”.

ويقع المنتخب الوطني في مجموعة بكأس العالم قطر 2022 تضم منتخبات: الأرجنتين، المكسيك، بولندا.



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Source akhbaar24

