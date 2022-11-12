وزيرا “المالية” و”الصحة” يشاركان في الاجتماع الثاني لوزراء المالية والصحة لمجموعة العشرين

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المناطق_الرياض
شارك وزير المالية محمد الجدعان ووزير الصحة فهد الجلاجل، اليوم (السبت)، في الاجتماع الثاني المشترك لوزراء المالية والصحة لدول مجموعة العشرين، والذي يعقد تحت الرئاسة الإندونيسية في بالي.
واستعرض الجدعان، خلال الجلسة الأولى التي حملت عنوان “صندوق الوساطة المالية الجديد للوقاية والتأهب والاستجابة للأوبئة”، جهود المملكة في مكافحة الأوبئة محلياً وإقليمياً ودولياً، بما في ذلك جهودها خلال رئاستها لمجموعة العشرين.
ونوه بالجهود المبذولة تحت الرئاسة الإندونيسية للمجموعة لإنشاء صندوق مكافحة الأوبئة، لافتا إلى أهمية تعزيز التضامن والتنسيق بين وزراء المالية والصحة في دول مجموعة العشرين من أجل معالجة الأزمات الصحية المختلفة.
وتناول الجلاجل، خلال الجلسة الثانية التي حملت عنوان “المهمة المستقبلية لفريق العمل المشترك بين الصحة والمالية”؛ أهمية تعزيز القدرة العالمية للاستعداد والاستجابة للجوائح المؤثرة على المجتمعات بمختلف فئاتها، مشددًا على محورية التعاون لتعزيز النظم الصحية وتمويل الصحة العالمي.
كما أثنى الجلاجل على دور فريق العمل المشترك للصحة والمالية في التعرف على الفجوات التمويلية، ونماذجهم المقترحة لتعزيز الهيكل العالمي الصحي، مؤكدا دعم المملكة لاستكمال العمل، لا سيما فيما يتعلق بالتشخيص والرصد الصحي، وذلك بالتنسيق مع مجموعة عمل الصحة لتفادي الازدواجية.
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Source almnatiq
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