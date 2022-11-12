ضبط سفينة إيرانية تهرب المخدرات لميليشا الحوثي

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قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم السبت: إن القوات البحرية في ميناء حديبو بمحافظة سقطرى تمكنت من ضبط سفينة إيرانية تحمل على متنها مواد مخدرة.

وأوضح أن السفينة كانت في طريقها لميليشيا الحوثي الإرهابية، ما يؤكد استمرار النظام الإيراني في إغراق الأراضي اليمنية بشحنات الأسلحة والطائرات المسيرة والمخدرات.

ونشر الإرياني صورتين لعملية ضبط السفينة التي قال إنها تمت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.





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Source akhbaar24

