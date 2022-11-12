ختام منافسات بطولات أرامكو للفرق “جدة” للغولف.. تعرف على الأبطال

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اختتمت اليوم السبت منافسات آخر بطولات سلسلة أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة تحت ظل الجولة الأوروبية للسيدات والتي احتضنها نادي وملعب رويال غرينز في جدة.

وشهدت البطولة تألق النجمة الألمانية كيارا نوجا سفيرة قولف السعودية بانتزاعها اللقب الفردي بعدما أنهت منافسات اليوم الأخير بتسجيلها 13 ضربة تحت المعدل حيث قدمت أداءً قوياً وحافظت على مستواها لتتمكن من التفوق على النجمة الإنجليزية تشارلي هول عند التصفيات بفارق ضربة واحدة.

وعبرت الألمانية نوجا التي دخلت عالم القولف بعمر 3 سنوات فقط عن فرحتها بالفوز قائلة: “لا أعتقد أنني استوعبت النتيجة حتى الآن، يبدو أنني سأشعر بحجم الفوز بعد انتهاء اليوم، الموقف الطريف أنه قبل التصفيات أراني والدي صورة لي مع تشارلي هول عندما كنت في العاشرة من عمري فكأننا عُدنا بالزمن اليوم”.

وأضافت نوجا صاحبة الـ 16 عاماً، المقيمة في دبي حالياً: “عملت بجد واجتهاد طوال السنوات الماضية حتى أصل لهذا اليوم وأحقق اللقب”.

وأكملت حديثها قائلة: “لن أفكر بشيء الآن سوا تقدير هذه اللحظة العظيمة فسأخرج لتناول وجبة لذيذة وأستمتع بأفضل يوم لي على الإطلاق”.

ومن جهة أخرى، تمكن فريق النجمة الجنوب أفريقية نيكول غارسيا من انتزاع صدارة ترتيب سلسلة بطولات أرامكو للفرق ويتكون فريقها من الجنوب أفريقية كاساندرا أليكساندر والتشيكية تاريزا ماليكا واللاعبة المغربية الهاوية سونيا بايحيى بعد تعادل الفريق بالأمس بنتيجة 29 ضربة تحت المعدل مع فريق النمساوية كريستين وولف وفريقها الذي يتكون من كل من الأسكتلندية لورا بيفردج والأمريكية ألكساندرا سواين واللاعبة الهاوية السعودية رغدة العيساوي.

ورشحت قائدة الفريق الفائز اللاعبة الجنوب أفريقية غارسيا التي تقود الفريق الفائز للمرة الثانية هذه السنة بعد بطولة لندن مواطنتها في الفريق أليكساندر لتلعب الضربة الفاصلة لتحديد الفريق الفائز، ونجحت أليكساندر بالفعل فى مهمتها.

وعلقت أليكساندرا على ضربتها الحاسمة بعدما تسببت بفوز الفريق قائلة:”البداية كانت موترة جداً فحملت على ظهري مسؤولية كبيرة، لكنني أستطيع أن أقول إنني وثقت في نفسي ولعبي وأعتقد أن سر الفوز يكمن في مضرب 7 الحديدي الذي قررت استخدامه في الضربة الأخيرة”.

وتشهد جدة نهاية سلسلة بطولات أرامكو للفرق لهذه السنة 2022 بعد أن حققت نجاحاً باهراً بداية من بانكوك ولندن وسوتوجراندي ثم نيويورك فى الشهر الماضي.







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Source akhbaar24

