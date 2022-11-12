“الترفيه” تعلن طرح تذاكر حفلة الفنانتين نوال الكويتية وأميمة طالب

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن طرح تذاكر حفلة الفنانتين نوال الكويتية وأميمة طالب، المقررة يوم 18 نوفمبر الجاري، ضِمن فعاليات موسم الرياض 2022.

وأوضحت الهيئة، أن الحفل سيُقام على مسرح محمد عبده، لافتة إلى أن حجز التذاكر متاح عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لموسم الرياض.

يُذكر أن الفنان محمد عبده، أحيا أمس الجمعة، حفلًا غنائيًا مع نخبة من نجوم الطرب والفنانين الشباب، بحضور جمهور مكتمل العدد عاش أجواء طربية بامتياز منذ لحظة بدء الحفل الذي كان مع أوركسترا وميدلي لأغانيه بأصوات مجموعة من الشباب.



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Source akhbaar24

