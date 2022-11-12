الاتحاد يهزم الفيحاء بثنائية وديًا (فيديو)

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حقق فريق الاتحاد فوزا على نظيره الفيحاء،مساء اليوم السبت، بنتجية 2-0، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين ضمن التحضيرات خلال التوقف بسبب استعدادات المنتخب الوطني لخوض كأس العالم 2022 بقطر.

وجاء تشكيل الاتحاد على النحو التالي:

” عبدالله الجدعاني، أحمد حجازي، عمر هوساوي، مدالله العليان، حمدان الشمراني، طارق حامد، برونو هنريكي، هيدلر كوستا، هارون كمارا، محمد الصيعري، عبدالرزاق حمدالله”.

وسجل اللاعب هيلدر كوستا الهدف الأول لفريق الاتحاد في الشوط الأول، قبل أن يضيف هارون كمار الهدف الثاني.

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Source akhbaar24

