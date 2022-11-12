قبل التوجه إلى قطر.. منتخب كوستاريكا يُعسكر في الكويت

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وصلت بعثة المنتخب الكوستاريكي، مساء اليوم السبت، إلى الكويت، لإقامة معسكر مغلق قبل التوجه إلى قطر لخوض غِمار كأس العالم.

ومن المقرر أن يلتحق الحارس كيلور نافاس بالبعثة غدا، بعد فراغه من المشاركة مع فريقه باريس سان جيرمان.

ويتواجد متخب كوستاريكا في مجموعة ناريه بجانب إسبانيا وألمانيا واليابان.



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Source akhbaar24

