التقنية تسرع مشاريع الطاقة الخضراء

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحه، في جلسة نقاشية أقيمت ضمن أعمال النسخة الثانية من «منتدى مبادرة السعودية الخضراء» بمدينة شرم الشيخ المصرية، أن الإمكانات التقنية السعودية الهائلة ستسهم في تسريع مشاريع الطاقة الخضراء والمتجددة والمشاريع السياحية صديقة البيئة ومشاريع احتجاز وتخزين الكربون التي تعتبر الأكبر في العالم. كما سلط الوزير الضوء على نماذج أعمال مبتكرة مبنية على الحلول المستدامة في كل من أرامكو وسابك والبحر الأحمر ونيوم.



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